РУСАДА выявило снижение нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте этого года зафиксировало 9 случаев нарушений атлетами правил доступности для тестирования.

«В марте было зафиксировано 9 нарушений правил доступности для тестирования», — сообщили в пресс-службе РУСАДА ТАСС.

В январе агенство выявило 32 подобных случая, а феврале — 15.

В прошлом году РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения.

Если спортсмен трижды нарушит правила доступности в течение одного года, то он может быть остранен от участия в различных соревнованиях и турнирах.