РУСАДА выявило снижение нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Допинг
Сегодня, 10:09
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте этого года зафиксировало 9 случаев нарушений атлетами правил доступности для тестирования.
«В марте было зафиксировано 9 нарушений правил доступности для тестирования», — сообщили в пресс-службе РУСАДА ТАСС.
В январе агенство выявило 32 подобных случая, а феврале — 15.
В прошлом году РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения.
Если спортсмен трижды нарушит правила доступности в течение одного года, то он может быть остранен от участия в различных соревнованиях и турнирах.