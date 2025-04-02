РУСАДА выявило восемь возможных нарушений в марте

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, сколько было выявлено возможных нарушений антидопинговых правил в марте.

«В марте РУСАДА выявило восемь случаев возможных нарушений антидопинговых правил. В первый месяц 2025 года было зафиксировано два подобных нарушения, во второй — пять. В первом квартале 2025 года выявлено столько же случаев возможных нарушений антидопинговых правил, как и с января по март 2024 года, — 15», — цитирует РУСАДА ТАСС.

В 2024 году агентство выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.