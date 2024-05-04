РУСАДА за первые четыре месяца этого года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у атлетов 1 029 проб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что всего с начала года РУСАДА было собрано 4 028 проб (1 029 — в апреле, 990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе). За 12 месяцев прошлого года организация взяла 11 091 пробу.

Ранее сообщалось, что РУСАДА выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования.

В марте 2022 года Российское антидопинговое агентство подписало соглашение о сотрудничестве с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).