Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 13:31

РУСАДА за первые четыре месяца этого года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб

Алина Савинова
Telegram Дзен

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у атлетов 1 029 проб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что всего с начала года РУСАДА было собрано 4 028 проб (1 029 — в апреле, 990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе). За 12 месяцев прошлого года организация взяла 11 091 пробу.

Ранее сообщалось, что РУСАДА выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования.

В марте 2022 года Российское антидопинговое агентство подписало соглашение о сотрудничестве с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: ТАСС
РУСАДА
1
0
Читайте также
Будет ли салют в Москве в День Победы: что известно о фейерверке в столице 9 мая 2024
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (Израиль) состоится 4 мая
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Размер имеет значение. Футболист Дзюба, теннисист Медведев, хоккеист Федотов и другие гиганты большого спорта
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ВАДА обжаловало в CAS решение не наказывать гребцов Моргачева и Сорина за допинг