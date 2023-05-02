РУСАДА за первые четыре месяца проверило на допинг атлетов из 49 видов спорта

Допинг
Сегодня, 10:14
Российское антидопинговое агентство за первые четыре месяца 2023 года протестировало атлетов из 49 видов спорта. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с 1 января по 28 апреля этого года РУСАДА провело 2544 тестирования представителей 49 видов спорта и собрало 2867 проб. Тестирование проходило в 13 странах, включая Россию.
В 2022 году Российское антидопинговое агентство провело 10 522 тестирования в 62 видах спорта на территории 28 стран. Было собрано и проанализировано 11 053 пробы.