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Допинг

Допинг

Сегодня, 16:52

РУСАДА за пять месяцев 2024 года взяло у спортсменов более 5 тысяч допинг-проб

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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае взяли у спортсменов 1 034 пробы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего с начала 2024 года РУСАДА собрано уже 5 062 тестов. За 12 месяцев 2023 года агентство взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053.

В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Теперь организация получила возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.

Источник: ТАСС
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