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Сегодня, 17:17

РУСАДА зафиксировала 22 нарушения правил доступности для тестирования по итогам ноября

Микеле Антонов
Корреспондент
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Инспекторы РУСАДА в ноябре зафиксировали 22 случая нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего с начала года РУСАДА зафиксировало 270 случаев подобных нарушений: 22 — в ноябре, по 27 — в октябре и сентябре, 42 — в августе, 31 — в июле, 22 — в июне, 19 — в мае, 24 — в апреле, 9 — в марте, 15 — в феврале, 32 — в январе.

В 2022 году РУСАДА зафиксировало 375 аналогичных нарушений.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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