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Сегодня, 14:40

РУСАДА зафиксировало снижение числа нарушений, связанных с употреблением каннабиноидов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что агентство по итогам первой половины 2023 года зафиксировало четырехкратное снижение числа нарушений, связанных с употреблением каннабиноидов, по сравнению с тем же периодом 2022 года.

«Сократилось количество проб, в которых были обнаружены каннабиноиды (в 2022 году — 4 случая, в 2023-м — 1), и в два раза — число нарушений, связанных с употреблением мельдония (в 2022-м — 18, в 2023-м — 9)», — приводит слова Логиновой ТАСС.

C 28 по 30 июня РУСАДА проводит в онлайн-режиме Всероссийское совещание по актуальным проблемам реализации антидопинговой политики, на котором подводятся итоги работы в первом полугодии 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18147451
РУСАДА
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