РУСАДА заверило международные спортивные федерации в высоком качестве допинг-контроля

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили, что допинг-тестирование российских спортсменов проходит в соответствии с международными стандартами, меры по предотвращению допинговых нарушений получили самую высокую оценку аудиторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Тестирование, направленное на выявление нарушений антидопинговых правил, проходит в соответствии с международными стандартами, а меры по предотвращению нарушений (образовательные программы) получили самую высокую оценку аудиторов ВАДА. Руководство международных спортивных федераций и антидопинговых организаций могут быть уверены, РУСАДА следит за чистотой спорта в России на самом высоком уровне. Согласно недавно опубликованному отчету ВАДА за 2021 год, РУСАДА находится в тройке национальных антидопинговых организаций с наибольшим количеством отобранных проб. В сентябре 2022 года аудиторам ВАДА была предоставлена информация о каждом этапе допинг-контроля, включая все внутренние политики, процедуры и статистику. Результаты аудита показали, что операционная деятельность РУСАДА ведется надлежащим образом», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.