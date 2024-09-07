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Допинг

Допинг

Сегодня, 11:40

РУСАДА займется организацией допинг-контроля на зимних Российско-китайских играх 2025 года

Сергей Разин
корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет серию образовательных мероприятий для участников зимних Российско-китайских молодежных игр, сообщает ТАСС.

По сведениям источника, РУСАДА также поручено организовать допинг-контроль на стартах.

Российско-китайские зимние молодежные игры пройдут в январе 2025 года в Южно-Сахалинске. Будут разыграны медали в 10 видах спорта: лыжные гонки, шорт-трек, фигурное катание, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина и ски-альпинизм.

Источник: ТАСС
РУСАДА

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