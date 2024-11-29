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Допинг

Допинг

Сегодня, 12:30

Штангиста Иванова лишили золота чемпионата мира-2013 за употребление допинга

Камила Абдурахманова
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Российский штангист Александр Иванов лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

35-летний Иванов был отстранен от соревнований на полтора года. Срок дисквалификации истек 6 августа 2023 года. На спортсмена наложили санкции после изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории. По информации Международного агентства допинг-тестирования, штангист нарушил антидопинговые правила 9 февраля 2012 года.

Результаты, которые штангист показывал с 7 февраля 2012 года до 6 августа 2023 года, были аннулированы. Иванов соревновался в весовой категории до 94 кг и потерял победу на чемпионате мира 2013 года в польском Вроцлаве.

В спортивной карьере Иванова есть золотая медаль чемпионата мира, полученная в 2010 году. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне он получил серебряную награду, но спустя четыре года был ее лишен по решению Международного олимпийского комитета после перепроверки допинг-пробы, в которой обнаружили запрещенное вещество.

Источник: ТАСС
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