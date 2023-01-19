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Допинг

Сегодня, 07:50

Скандальная индийская бегунья Чанд отстранена за допинг

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Дюти Чанд.
Фото Global Look Press
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Самая известная бегунья на короткие дистанции из Индии Дюти Чанд временно отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг.

26-летняя спортсменка, попалась на запрещенных селективных модуляторах андрогенных рецепторов (SARM) — андарине, энобосарме и лигандроле. Теперь призеру Азиатских игр грозит четыре года дисквалификации. В индийской легкой атлетике в последнее время довольно много подобных инцидентов, однако Чанд — не просто бегунья, а участница грандиозного скандала в World Athletics, о судьбе которой даже сняли художественный фильм.

В 2014 году эту спортсменку дисквалифицировали из-за гиперандрогении — повышенного от природы содержания в организме мужских гормонов. Дюти не сдалась, через Спортивный арбитражный суд добилась возвращения на беговую дорожку и приняла участие в двух Олимпиадах. Правда, без особого спортивного успеха. Потом World Athletics ввел запрет на участие спортсменок с повышенным уровнем тестостерона в забегах на средние дистанции, однако он не коснулся Чанд, поскольку не затрагивал ее коронный спринт. Самое удивительное, что SARM — это препараты для роста мышечной массы, с которой у спортсменки и так не должно быть проблем из-за гиперандрогении.

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