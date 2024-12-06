Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 03:46

Следствие по делу информатора ВАДА продлено до марта 2025 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Срок предварительного следствия по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова продлен до 7 марта 2025 года.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке. Последний раз — первым заместителем председателя Следственного комитета РФ до 105 месяцев, то есть до 7 марта 2025 года», — говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Также до 7 марта также продлен арест дома и земельного участка дочери Родченкова Марины Балакиной.

Летом 2023 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте. Она получила название «Допинг. Запрещенные страницы» и основана на дневниках, которые он вывез из России. Родченков бежал в США в 2015 году. В 2020-м он выпустил свою первую книгу.

Источник: ТАСС
Григорий Родченков
ВАДА
Читайте также
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Сегодня
Вчера
Неделя