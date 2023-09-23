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Сегодня, 15:10

Спортивный юрист Алексеев считает, что ВАДА применяет «политику ослика и морковки» в отношении РУСАДА

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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал новые требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Дело в том, что ВАДА, за исключением, может быть, некоторых моментов, в целом не представила конкретные требования, по пунктам, исчерпывающий перечень, что конкретно нужно интегрировать из Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство. Поэтому можно долго вносить поправки в действующее российское законодательство, и каждый раз ВАДА может не восстанавливать в правах РУСАДА, а выдвигать новые размытые аналогичные требования об интеграции Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство. Тем самым со стороны ВАДА к РУСАДА продолжается политика ослика и морковки», — приводит ТАСС слова Алексеева.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
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