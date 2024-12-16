Спринтера Образцова дисквалифицировали за допинг на 3 года

Российский бегун на короткие дистанции Игорь Образцов дисквалифицирован на 3 года за употребление допинга. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

«На основании решения РУСАДА от 29 мая 2024 г. ВФЛА на 3 года дисквалифицирует Игоря Образцова (спринт, Ульяновская область) за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или метода») Общероссийских антидопинговых правил, а также ст. 2.1, 2.2 Всемирного антидопингового кодекса», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Срок дисквалификации спортсмена продлится с 29 мая 2024 года по 6 июля 2026 года (с зачетом уже отбытого срока временного отстранения с 7 июля 2023 года по 29 мая 2024 года).

Все результаты Образцова с момента сдачи положительной пробы (17 июня 2023 года) аннулируются.

Образцову 29 лет, он является многократным чемпионом России в спринтерских дисциплинах. В 2019 году он уже получал дисквалифицию из-за наличия запрещенного вещества в допинг-пробе.