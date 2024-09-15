Среди наказанных за нарушение антидопинговых правил россиян 16 являются несовершеннолетними

Как сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы РУСАДА, 16 российских спортсменов из числа дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил начали отбывать дисквалификацию еще до достижения возраста 18 лет.

Среди них находятся Камила Валиева и Варвара Горобченко (фигурное катание), а также представители таких видов спорта, как самбо, бокс, пауэрлифтинг, дзюдо, тхэквондо, плавание, лыжное двоеборье, тяжелая и легкая атлетика.

6 несовершеннолетних спортсменов получили дисквалификацию после обнаружения в их допинг-пробах запрещенного препарата мельдония. Также в пробах россиян были найдены фуросемид, триметадизин, стероиды и метигексаламин, один человек был наказан нарушение правил доступности для допинг-тестирования. В организме одной из Горобченко были обнаружены сразу 2 запрещенных вещества — мельдоний и сибутрамин.

Наиболее молодой из дисквалифицированных спортсменов является пловчиха Миллана Загартдинова, на момент взятия пробы ей исполнилось 14 лет и 6 месяцев. Срок ее дисквалификации составляет 4 года и истекает 3 мая 2027 года.