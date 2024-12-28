Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 12:12

США являются самым большим должником ВАДА за 2024 год, Россия — вторая

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

США находятся на первом месте в списке должников, не выплативших Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) взносы за 2024 год, сообщает ТАСС. На второй строчке находится Россия.

Американцы должны ВАДА за 2024 год 3,62 миллиона долларов. Задолженность России за год составляет 1,33 миллиона долларов. При этом российская сторона до сих пор не погасила долг за 2023 год в размере 1,21 миллиона долларов.

В топ-5 должников ВАДА также входят Испания (693,8), четвертую — Кувейт (270,4) и Бразилия (109,3).

5 декабря генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявлял, что в 2025 году организация может не получит взнос от России. Глава антидопингового агентства Витольд Банька выражал надежду, что США выплатят ежегодный взнос.

США могут лишить права проведения Олимпиады-2028 из-за конфликта с&nbsp;ВАДА. Американцы отказываются финансировать ВАДА. У США теперь отберут Олимпиаду-2028?
Источник: ТАСС
1
ВАДА
Читайте также
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
Сегодня
Вчера
Неделя