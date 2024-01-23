Свищев — о том, что Россия не заплатила ВАДА за 2023 год: «Хотим разобраться в счете, который нам выставили»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что Россия до сих пор не заплатила ВАДА за 2023 год за членство в организации.

«Россия никогда не отказывалась от своих обязательств перед ВАДА, в том числе финансовых. При этом мы видим очень странную ситуацию: данная организация имеет постоянные претензии к РУСАДА, ущемляет в правах, выражает негодование по отношению к нашему законодательству и требует накладывать санкции. Требования ВАДА к России должны быть обоснованными и логичными. На сегодняшний день запросы этой организации непонятны, и мы хотим разобраться в счете, который нам выставили», — цитирует Свищева Sport24.

В декабре сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год, который составляет 1,267 миллиона долларов. В январе ВАДА определило, что Россия должна выплатить организации 1 335 860 долларов за 2024 год.