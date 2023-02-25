Свищев считает, что Валиевой понадобятся хорошие юристы для победы в CAS

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны будут представить неопровержимые доказательства ее невиновности в нарушении антидопинговых правил.

«Адвокаты Валиевой должны будут представить в суде достаточные доказательства ее невиновности. Если запрещенное вещество попало в организм, то необходимы неопровержимые доказательства того, почему это произошло и почему спортсменка в данном случае не должна понести суровое наказание. Мы понимаем, что и ISU, и WADA будут действовать против нас жестко, будут идти в этом направлении до конца. Поэтому надеемся на сильную позицию защиты. Надеемся, что CAS не будет ангажирован и примет независимое решение. Хотя, видя нынешнее давление на Международный олимпийский комитет (МОК), трудно быть уверенным в том, что никто не будет давить на Спортивный арбитражный суд», — приводит слова Свищева ТАСС.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.