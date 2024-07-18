Свищев выразил недоумение из-за слабых санкций к пойманному на допинге американцу Киттсу

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал месячную дисквалификацию американского тяжелоатлета Уэса Киттса из-за употребления допингового препарата.

«Это уже не лезет ни в какие ворота. В то время, когда еще недавно в мировой тяжелой атлетике применялись жесточайшие санкции к любым допинговым нарушениям, американский спортсмен фактически отделался легким испугом. То ли это боязнь антидопинговых агентств, которые во многом зависят от США, то ли просто глупость. Но факт остается фактом, за нарушение антидопинговых правил провинившийся спортсмен получает только месяц дисквалификации. Аттракцион неслыханной щедрости», — цитирует Свищева ТАСС.

Допинг-проба Киттса, сданная в апреле на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Таиланде, дала положительный результат на метилгексанамин, который считается запрещенным стимулятором. Международное агентство допинг-тестирования наказало спортсмена за нарушение антидопинговых правил сроком на один месяц — с 3 июля по 2 августа.