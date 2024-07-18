Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 13:01

Свищев выразил недоумение из-за слабых санкций к пойманному на допинге американцу Киттсу

Telegram Дзен

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал месячную дисквалификацию американского тяжелоатлета Уэса Киттса из-за употребления допингового препарата.

«Это уже не лезет ни в какие ворота. В то время, когда еще недавно в мировой тяжелой атлетике применялись жесточайшие санкции к любым допинговым нарушениям, американский спортсмен фактически отделался легким испугом. То ли это боязнь антидопинговых агентств, которые во многом зависят от США, то ли просто глупость. Но факт остается фактом, за нарушение антидопинговых правил провинившийся спортсмен получает только месяц дисквалификации. Аттракцион неслыханной щедрости», — цитирует Свищева ТАСС.

Допинг-проба Киттса, сданная в апреле на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Таиланде, дала положительный результат на метилгексанамин, который считается запрещенным стимулятором. Международное агентство допинг-тестирования наказало спортсмена за нарушение антидопинговых правил сроком на один месяц — с 3 июля по 2 августа.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев
2
Читайте также
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Популярное видео
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Паунд: «США могут лишить права проведения Олимпиады из-за расследования дела китайских пловцов»