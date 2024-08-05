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Допинг

Допинг

Сегодня, 12:34

Свищев заявил, что США готовят провокации в спорте в отношении России

Виктория Кравченко
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что американцы всеми силами пытаются цепляться за политическую раскрутку в спорте в отношении России.

«Американцы пытаются всеми способами цепляться за эту политическую и допинговую ниточку в спорте. Но наше законодательство уже несколько лет как является лучшим в мире по борьбе с допингом, мы провели громаднейшую работу в этом направлении. Если WADA сейчас найдет свою потерянную самостоятельность, то настоятельно им рекомендуем приглядеться к американскому спорту», — цитирует Свищева ТАСС.

Сегодня, 5 августа, стало известно, что США может запустить очередной этап кампании по «изоляции» России в мировом спорте с серией публикаций о возможных допинговых злоупотреблениях.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев
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