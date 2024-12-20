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Допинг

Допинг

Сегодня, 19:17

Теннисист Даниил Савельев отстранен от соревнований на два года за мельдоний

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Российский теннисист Даниил Савельев отстранен от соревнований на два года за употребление мельдония, сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе.

Уведомление о нарушении антидопинговых правил было направлено 23-летнему спортсмену 20 августа. Положительная проба на мельдоний была взята у Савельева 3 июля на турнире ITF в Южной Африке. Россиянин признался в приеме таблеток мельдония, добавив что перепутал семейные лекарства с добавками похожего вида.

Дисквалификация Савельева продлится до 19 августа 2026 года. Наивысшей позиции в мировом рейтинге (1486-я) спортсмен достиг в августе 2022 года в парном разряде.

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Теннис
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