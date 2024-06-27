USADA дисквалифицировала 72-летнего легкоатлета из-за трех запрещенных веществ

Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало на три года 72-летнего легкоатлета Роберта Куоллса из-за нарушения антидопинговых правил.

В допинг-пробе Куоллса, сданной в конце февраля 2024 года после чемпионата США по легкой атлетике, обнаружили сразу три запрещенных вещества: амфетамин, 19-норандостерон и следы анаболических стероидов. Бегун выступал на дистанции 5 км.

В конечном итоге USADA отстранила спортсмена-ветерана на три года. Сам Куоллс не отрицает свою вину.

Согласно статье 10.8.1 Кодекса WADA спортсмен, столкнувшийся с нарушением антидопинговых правил, которое влечет за собой отстранение сроком от четырех лет, имеет право получить смягчение наказания на один год в случае, если атлет признает нарушение в течение 20 дней с момента уведомления о предполагаемом обвинении.