Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 12:10

USADA обвинило РУСАДА в раздувании статистики тестирований

Telegram Дзен

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) искусственно завышает статистику допинг-тестирований.

Ранее ВАДА упрекнуло USADA в низком числе собранных допинг-проб за 2023 год, отметив, что в других странах, в том числе в России, было проведено большее количество тестирований.

«Возможно, вы не в курсе, что Россия известна тем, что проводит массовые развлекательные тренировочные мероприятия, такие как парусный спорт, в первую очередь для того, чтобы раздуть статистику тестирований. Подобные тренировочные сборы обычно включают в себя массовые и недорогостоящие тесты, но проводились они в тех случаях, когда было маловероятно, чтобы кто-либо из присутствующих спортсменов употреблял запрещенные вещества. Вряд ли это эффективная стратегия, если вы действительно хотите остановить мошенников», — говорится в ответном письме Тайгарта, которое опубликовано на сайте USADA.

ВАДА
РУСАДА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Британский таблоид Express допустил тайную сделку Трампа с Украиной
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
Песков назвал обвинения РФ в обрыве кабелей в Балтийском море абсурдными
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
В Кремле заявили о неприемлемости для РФ заморозки конфликта на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя