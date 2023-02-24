0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 14:09

В CAS заявили об отсутствии ограничений по сроку рассмотрения апелляций по делу Валиевой

Виталий Косик
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный арбитражный суд (CAS) не имеет ограничений по сроку рассмотрения апелляций на решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

«В данном случае нет ограничений по срокам рассмотрения дела, а также дедлайна по принятию решения», — приводит слова CAS ТАСС.

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

Источник: https://tass.ru/sport/17134213
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Спортивный арбитражный суд принял апелляции ISU и ВАДА на решение по делу Валиевой
Вяльбе: «Если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Напрогибались уже! Хватит!»
Россию пригласили на самые антиамериканские старты мира. Что это такое?
Юрист объяснил, почему отклонили апелляцию РФС по отстранению сборной и клубов от международных турниров
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров
Глава FIS заявил, что организация будет следовать рекомендациям МОК по допуску россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА в 2022 году направило в МВД 72 материала на нарушителей антидопинговых правил