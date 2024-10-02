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Сегодня, 14:50

В Госдуме назвали ожидаемым отрицательное решение по апелляции Валиевой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что ожидал отказа по апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой от Федерального верховного суда Швейцарии.

«Ожидаемое решение. Я и не надеялся на то, что CAS и швейцарский суд встанут на нашу сторону. Сейчас везде цветет русофобия и антироссийские настроения. 4 года дисквалификации для Валиевой — это откровенная несправедливость. Все дело было создано только ради строгого и показательного наказания. Другие спортсмены за подобные нарушения получают лишь небольшие санкции. Кто-то даже продолжает выступать, несмотря на положительные пробы.

Вся система WADA и CAS направлена на разрушение российского спорта. Мы уже видели, что CAS не учел многие аспекты при рассмотрении дела Валиевой. Это все было сделано специально, чтобы очернить Россию. Но мы не сдадимся и будем защищать Камилу до конца. Будем бороться за справедливость в мире спорта!» — цитирует Свищева пресс-служба Госдумы.

В среду швейцарский суд отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Также было заявлено, что орган не допустил ошибки, дисквалифицировав российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил, несмотря на ее несовершеннолетний возраст.

Фигурное катание
Дмитрий Свищев
Камила Валиева

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