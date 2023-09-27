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Сегодня, 12:04

В Минспорта заявили, что обратились в ЮНЕСКО по вопросу несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заместитель директора Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Кирилл Кожевников прокомментировал то, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу ВАДА.

«Кодекс ВАДА не является обязательным для государств-участников. Он является добавлением к международной конвенции ЮНЕСКО, а не неотъемлемой ее частью, в отличие от запрещенного списка. У нас как у государства, которая единственное в мире выполняет на 100 процентов конвенцию ЮНЕСКО, ВАДА действительно проводила аудит, он был удаленный, а параллельно с этим проходил аудит Совета Европы, который проходил здесь в Москве. Их аудит подтвердил, что РФ полностью соответствует всем международным требованиям в области антидопинга, никаких корректирующих действий для этого не нужно. Это оценка не наша.

Требования ВАДА являются критическими, они не касаются операционной деятельности РУСАДА. Откуда возникают вопросы о необходимости совершенствования законодательства как критического условия? Мы можем это воспринять как элемент давления на государство, чтобы изменить наше законодательство. Есть подавляющее большинство стран, которые выступают против давления ВАДА на государство. Для этого есть площадка — ЮНЕСКО. Мы туда обратились официально. Конвенция ЮНЕСКО на это обратила внимание. Через месяц Париже состоится 9 сессия», — сказал Кожевников.

22 сентября исполком ВАДА объявил, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

ВАДА
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