В Минспорте России заявили, что не намерены платить взносы в ВАДА на прежних условиях

В Министерстве спорта России считают, что к Российской Федерации после прекращения ее членства в Совете Европы не должны применяться прежние критерии по формированию размера обязательного ежегодного взноса в ВАДА.

«Российская Федерация является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства. В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования ВАДА», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Минспорта России.

В Европе ежегодные взносы стран в бюджет Всемирного антидопингового агентства привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы.

«В соответствии с решением исполнительного комитета ВАДА в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить 1 267 023 долларов. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в ВАДА для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы», — добавили в федеральном органе исполнительной власти.

Также в Минспорте РФ сообщили, что по инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования ВАДА должен быть рассмотрен в рамках 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО. Она состоится с 25 по 27 октября во Франции.

21 сентября стало известно, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства. В релизе ВАДА сказано, что Россия еще не заплатила организации 1 миллион 267 тысяч долларов. Остальные крупные плательщики ВАДА внесли свои взносы.