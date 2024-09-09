В Национальный центр спортивного арбитража чаще всего поступали иски по делам легкоатлетов

Судьи Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) чаще всего рассматривали иски, связанные с легкой атлетикой, рассказал ТАСС генеральный секретарь НЦСА Артем Кошель.

«Больше всего исков касалось легкой атлетики (десять), пять — тяжелой атлетики, по три — бокса, водного поло и хоккея, по два — бодибилдинга и парусного спорта, по одному — биатлона, велоспорта, конькобежного спорта, пауэрлифтинга, регби, фигурного катания и фристайла», — рассказал Кошель.

В 2021 году в Национальный центр спортивного арбитража поступило на рассмотрение 10 исков, в 2022-м — 12, в 2023-м — 25, за 8 месяцев 2024 года — 15. 62% от всех поступивших в НЦСА исков занимают споры о нарушении антидопинговых правил.