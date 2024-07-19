В НОК Испании отреагировали на обвинения в допинг-системе

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании прокомментировал обвинения в существовании в стране государственной допинг-системы во времена Олимпиады-1992.

Ранее испанский спортивный врач Эуфемиано Фуэнтес в документальном фильме на немецком телеканале ARD заявил, что в Испании существовала государственная система допинга. По его словам, перед ним была поставлена задача обеспечить максимальное количество медалей на Олимпийских играх-1992 в Барселоне.

«Мы отвергаем любые обвинения, которые пытаются поставить под сомнение чистоту, честность и прозрачность испанских олимпийцев, причём в самых решительных выражениях, когда такие обвинения основаны на словах человека, чья карьера в мире спорта была полностью дискредитирована», — говорится в пресс-релизе НОК Испании.

В ВАДА заявили, что ведут расследование на предмет нарушений в испанском спорте.

Испания заняла шестое место в медальном зачете Олимпиады-1992, завоевав 13 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.