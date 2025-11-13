В октябре РУСАДА зафиксировало увеличение нарушений правил доступности для тестирования

В октябре инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявили 47 случаев, когда спортсмены нарушили правила доступности для тестирования, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

С начала 2025 года зафиксировано уже 286 подобных нарушений: в январе — 25, в феврале — 18, в марте — 21, в апреле — 34, в мае — 23, в июне — 27, в июле — 47, в августе — 20, в сентябре — 24 и в октябре — 47.

В 2024 году было зафиксировано 282 таких случая, в 2023-м — 242, а в 2022-м — 375.

Спортсмен, нарушивший правила доступности три раза за год, может быть отстранен от соревнований и сборов. При повторных нарушениях возможна дисквалификация.