В Олимпийском комитете России заявили о слабой антидопинговой работе в некоторых федерациях

Руководитель отдела содействия в правовом обеспечении чистоты спорта Олимпийского комитета России (ОКР) Екатерина Ромашина заявила, что некоторые спортивные федерации проводят слабую антидопинговую работу.

«Позиции некоторых федераций вызывают ряд вопросов. Причиной тому может быть, например, отсутствие средств, но зачастую это халатное отношение, а еще непонимание необходимости проведения антидопинговой работы даже на уровне руководства. Прошу антидопинговых координаторов взять это не просто на заметку, а в исполнение», — цитирует ТАСС Ромашину.

Руководитель отдела рассказала, как рассчитывается рейтинг антидопинговой деятельности федераций.

«Он рассчитывается из нескольких составляющих: стратегия, план-график, работа регионов, сайт, семинары, онлайн-курсы», — резюмировала Ромашина.

Специалист подчеркнула, что задача антидопинговой деятельности состоит в том, чтобы российские спортсмены были готовы вернуться на международную арену конкурентоспособными в любой момент.