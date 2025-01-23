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Допинг

Допинг

Сегодня, 11:00

В РУСАДА допустили возможность включения хоккеистов в пул допинг-тестирования

Владислав Маслов
Корреспондент
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РУСАДА пока не видит причин включения хоккеистов в пул тестирования, заявила генеральный директор агентства Вероника Логинова.

В апреле 2024 года РУСАДА решило не включать хоккеистов в пул тестирования, так же поступили и в ИИХФ. Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации может повлечь за собой дисквалификацию на срок до двух лет.

«Формирование пулов тестирования зависит от того, насколько много рисков в целом имеет вид спорта. Хоккей не относится к «рискованным» видам спорта, в пулы тестирования мы включаем игроков при соответствующих каких-то сигналах. Пока мы не расширяли пул тестирования в связи с недавним хоккейным делом ["Толпара"].

Мы продолжаем проводить допинг-контроль, предусмотренный на определенных играх, но пул тестирования на протяжении года может быть пересмотрен. Велика вероятность, что пул тестирования может быть пересмотрен по нашему решению в любой момент», — цитирует Логинову ТАСС.

Ранее семерых хоккеистов выступающего в МХЛ уфимского «Толпара» признали виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал спортсменов на год. Позже с игроков, в чьем организме был найден мельдоний, было снято временное отстранение.

Источник: ТАСС
Хоккей
РУСАДА
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