В РУСАДА назвали возмутительной ситуацию с обнаружением допинга у 16 несовершеннолетних спортсменов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что встревожена большим количеством несовершеннолетних спортсменов, дисквалифицированных за нарушения антидопинговых правил.

В настоящее время из всех российских спортсменов, отбывающих дисквалификацию, у 16 срок начался тогда, когда им еще не исполнилось 18 лет.

«Считаю возмутительной ситуацию, когда у более чем полутора десятка несовершеннолетних спортсменов в пробах были обнаружены запрещенные субстанции. Причем речь идет не только о фигурном катании, но и целом ряде других видов спорта. На недавнем антидопинговом форуме в Белоруссии поднималась тема, что надо начинать тестировать спортсменов в еще более юном возрасте. Но мое твердое убеждение, что эти юные спортсмены должны сначала получить антидопинговое образование, чтобы отчетливо осознавать опасность использования запрещенных субстанций и методов.

Более того, мы в последнее время все чаще говорим о том, что образовательную работу нужно вести не только с юными спортсменами, но и их окружением. Как ни печально об этом говорить, но практически во всех случаях нарушения антидопинговых правил детьми фигурирует окружение спортсмена, и особенно их бабушки и дедушки», — приводит ТАСС слова Логиновой.

Шестеро несовершеннолетних российских спортсменов были дисквалифицированы после обнаружения в их допинг-пробах мельдония, еще шестеро были наказаны после обнаружения в их пробах фуросемида. По одному спортсмену отстранены за употребление триметадизина, стероидов, метилгексаламина и нарушение правил доступности для допинг-тестирования. У фигуристки Варвары Горобченко были обнаружены два запрещенных вещества (мельдоний и сибутрамин).