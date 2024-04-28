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Допинг

Сегодня, 10:06

В РУСАДА отметили рост числа нарушений после использования биологически активных добавок

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о росте числа нарушений после использования биологически активных добавок.

По словам Логиновой, в РУСАДА рекомендуют не принимать никакие биологически активные добавки.

«Речь идет про загрязненные биологически активные добавки, которые в 2023 году, можно сказать, «испортили» статистику, такого количества нарушений никогда ранее не было. Зафиксировано большое количество случаев, когда спортсмены использовали одну и ту же добавку, а мы потом выявляли у них нарушение антидопинговых правил из-за того, что в БАД были запрещенные вещества», — цитирует Логинову ТАСС.

Ранее сообщалось, что РУСАДА за первые три месяца 2024 года взяло у спортсменов почти 3 тысячи допинг-проб.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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