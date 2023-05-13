В РУСАДА отметили сокращение числа запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле получило от спортсменов пять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«В апреле в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования, девять ранее поданных запросов были одобрены», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В марте в РУСАДА поступил 21 запрос на оформление терапевтического использования, в феврале — 8, в январе — 6. С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено.