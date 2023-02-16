В РУСАДА ответили на заявления норвежского СМИ, усомнившегося в допинг-проверках россиян

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что все члены сборных России по олимпийским видам спорта находятся под полным контролем как российских, так и зарубежных антидопинговых служб.

«В настоящее время, как и ранее, тестирование российских спортсменов осуществляется как инспекторами Российского антидопингового агентства, так и представителями международных агентств по сбору проб. Допинг-контроль реализуется по инициативе РУСАДА, а также по инициативе международных спортивных федераций. В заметке норвежских журналистов речь идет о биатлонистах и лыжниках международного уровня, которые входят в пулы тестирования международных федераций.

В соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям на спортсменов международного уровня должен быть ориентирован план распределения тестов прежде всего международной федерации. Поэтому для получения объективной информации о количестве тестов у спортсменов международного уровня необходимо учитывать данные соответствующей международной организации, а не только данные с нашего сайта об инициированных РУСАДА тестах. РУСАДА регулярно осуществляет мониторинг статистики тестирования наших спортсменов, мы координируем нашу работу с коллегами из международных организаций", — приводит слова Логиновой ТАСС.

Она также отметила, что спортсмены, упомянутые в той заметке, в течение 2022 года неоднократно сдавали допинг-пробы, в том числе и по инициативе РУСАДА.

«Несмотря на сложности, с которыми РУСАДА сталкивается в последнее время из-за введенных санкций, мы не сократили национальную программу тестирования, допинг-контроль осуществляется при строгом соблюдении кодекса и стандартов», — добавила Логинова.

13 февраля журналисты норвежского телеканала ТВ2 в своем материале подвергли сомнению качество допинг-контроля ряда российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в 2021 году в Германии. Норвежцы считают, что россиян в условиях отстранения от международных стартов имеет возможность проверять только национальное агентство, которое, по мнению журналистов, ослабило контроль за некоторыми членами сборных команд России.