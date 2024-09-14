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Допинг

Допинг

Сегодня, 18:00

В РУСАДА пока считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг спортсменов в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что РУСАДА в настоящее время не является сторонником ужесточения мер вплоть до уголовной ответственности в отношении отечественных спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

«У нас сейчас для спортсменов есть только административная ответственность за нарушения антидопинговых правил, в отличие от той же Италии, где нарушителей может ждать уголовное преследование. Я считаю, что в России пока не должно идти речи об уголовной ответственности спортсменов за использование запрещенных субстанций. Мы сейчас готовим предложения по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Считаю, что действительно необходимо внести изменения в статью 6.18 и убрать термин, указывающий на умысел спортсмена, в настоящее время наказание предусмотрено только в случае умышленного нарушения», — приводи ТАСС слова Логиновой.

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

Источник: ТАСС
РУСАДА

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