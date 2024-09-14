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Допинг

Допинг

Сегодня, 11:25

В РУСАДА предложили проводить уроки чистого спорта в общеобразовательных школах

Алина Савинова
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова считает, что уроки чистого спорта для подрастающего поколения нужно проводить не только в спортивных школах и училищах олимпийского резерва, но и в общеобразовательных учебных учреждениях.

«Несмотря на колоссальную образовательную работу, которую ежегодно проделывает РУСАДА, мы нуждаемся в помощи представителей образовательных организаций. Необходимо перейти от слов к делу и вводить уроки, посвященные чистому спорту», — цитирует ТАСС Логинову.

Она отметила, что данные занятия должны проводиться в рамках уроков физкультуры.

«Уверена, что не только в спортшколах должна доноситься до детей информация о том, что такое чистый спорт и как ведется борьба с обманщиками в спорте», — добавила глава РУСАДА.

Ранее РУСАДА разработало серию материалов для детей и подростков, а также методические рекомендации для специалистов, которые осуществялют государственное управление в сфере образования, общеобразовательных организаций и всех участников образовательных отношений «Механизм формирования здорового образа жизни и антидопингового мировоззрения среди всех участников образовательных отношений».

Источник: ТАСС

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