В РУСАДА прокомментировали избрание украинца Бедного в исполком ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что РУСАДА приложит все усилия для соблюдения прав спортсменов, если столкнется с проблемами из-за политики.

Ранее в исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) был избран министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Если из-за политики мы столкнемся с неразрешимыми проблемами и препятствиями, которые не позволят агентству выполнять свою миссию, то приложим все усилия для того, чтобы наладить эту работу иным образом, во благо чистого спорта и соблюдения прав спортсменов. Несмотря на то что руководители многих международных организаций делают громкие заявления против политизации спорта, на деле мы видим совсем иные решения. Будем внимательно следить за ситуацией», — приводит слова Логиновой ТАСС.