Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 20:56

В РУСАДА прокомментировали избрание украинца Бедного в исполком ВАДА

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что РУСАДА приложит все усилия для соблюдения прав спортсменов, если столкнется с проблемами из-за политики.

Ранее в исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) был избран министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Если из-за политики мы столкнемся с неразрешимыми проблемами и препятствиями, которые не позволят агентству выполнять свою миссию, то приложим все усилия для того, чтобы наладить эту работу иным образом, во благо чистого спорта и соблюдения прав спортсменов. Несмотря на то что руководители многих международных организаций делают громкие заявления против политизации спорта, на деле мы видим совсем иные решения. Будем внимательно следить за ситуацией», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Сегодня
Вчера
Неделя