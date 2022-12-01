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Сегодня, 17:35

Глава РУСАДА Логинова: «Мы максимально открыты в контакте с ВАДА»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор российского антидопингового агентства Вероника Логинова на Всероссийском форуме чистого спорта ответила на вопрос «СЭ» о взаимоотношениях с ВАДА.

«РУСАДА предоставляет в ВАДА подробную информацию обо всех направлениях операционной деятельности. В ходе аудита экспертам от ВАДА были предоставлены все необходимые документы и переводы этих документов. Агентством предпринимаются все необходимые шаги для выполнения условий восстановления, прописанных в решении CAS. Мы максимально открыты в контакте с ВАДА», — сказала Логинова «СЭ».

В 2019 году ВАДА лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за манипуляций с данными московской лаборатории. Российская организация настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону ВАДА, но лишь частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действуют до середины декабря текущего года.

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