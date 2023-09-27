В РУСАДА считают, что статус организации в ВАДА смогут восстановить не раньше следующего года

Допинг
Сегодня, 12:38
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова считает, что организация не сможет восстановить свой статус во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) до конца 2023 года.
— Есть надежда, что до конца года статус РУСАДА будут восстановлен?
— Если мы сейчас обратимся в CAS, процесс будет небыстрым, до конца года никакой судебный процесс не состоится. Думаю, это будет в следующем году, — сказала Логинова.
В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.
22 сентября 2023 года исполком ВАДА, заседание которого проходило в Шанхае (Китай), объявил о том, что РУСАДА все еще не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.