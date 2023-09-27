В РУСАДА считают, что статус организации в ВАДА смогут восстановить не раньше следующего года

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова считает, что организация не сможет восстановить свой статус во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) до конца 2023 года.

— Есть надежда, что до конца года статус РУСАДА будут восстановлен?

— Если мы сейчас обратимся в CAS, процесс будет небыстрым, до конца года никакой судебный процесс не состоится. Думаю, это будет в следующем году, — сказала Логинова.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

22 сентября 2023 года исполком ВАДА, заседание которого проходило в Шанхае (Китай), объявил о том, что РУСАДА все еще не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.