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Сегодня, 12:38

В РУСАДА считают, что статус организации в ВАДА смогут восстановить не раньше следующего года

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова считает, что организация не сможет восстановить свой статус во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) до конца 2023 года.

— Есть надежда, что до конца года статус РУСАДА будут восстановлен?

— Если мы сейчас обратимся в CAS, процесс будет небыстрым, до конца года никакой судебный процесс не состоится. Думаю, это будет в следующем году, — сказала Логинова.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

22 сентября 2023 года исполком ВАДА, заседание которого проходило в Шанхае (Китай), объявил о том, что РУСАДА все еще не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.

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