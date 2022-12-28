Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Допинг

Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 09:58

В РУСАДА сообщили о досрочном выполнении годового плана допинг-тестирования спортсменов

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

РУСАДА досрочно выполнило план на 2022 год по тестированию спортсменов на допинг, рассказала генеральный директор организации Вероника Логинова.

«11 тысяч проб мы уже отобрали. Несмотря на сложности, с которыми нам пришлось столкнуться в этом году, мы не приостанавливали тестирование и не сокращали план. То, что план выполнен, вовсе не означает, что тестирование в этом году закончено. Допинг-офицеры будут продолжать отбирать пробы, и их точное количество мы сможем озвучить в январе», — цитирует Логинову ТАСС.

К 1 декабря был осуществлен забор 10 606 допинг-проб при годовом плане в 11 тысяч.

Источник: https://tass.ru/sport/16702559
0
Читайте также
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
В ФРГ назвали причину предложения Зеленским проведения «мирного саммита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

РУСАДА уполномочили утверждать общероссийские антидопинговые правила вместо Минспорта