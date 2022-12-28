В РУСАДА сообщили о досрочном выполнении годового плана допинг-тестирования спортсменов

РУСАДА досрочно выполнило план на 2022 год по тестированию спортсменов на допинг, рассказала генеральный директор организации Вероника Логинова.

«11 тысяч проб мы уже отобрали. Несмотря на сложности, с которыми нам пришлось столкнуться в этом году, мы не приостанавливали тестирование и не сокращали план. То, что план выполнен, вовсе не означает, что тестирование в этом году закончено. Допинг-офицеры будут продолжать отбирать пробы, и их точное количество мы сможем озвучить в январе», — цитирует Логинову ТАСС.

К 1 декабря был осуществлен забор 10 606 допинг-проб при годовом плане в 11 тысяч.