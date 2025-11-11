В РУСАДА в 2025 году получили 162 запроса на употребление запрещенных лекарств

Допинг
11 ноября, 09:32
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о получении от спортсменов запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения.
«В октябре в РУСАДА поступило 25 запросов на оформление терапевтического использования, 16 из ранее поданных были одобрены», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.
Всего с начала 2025 года РУСАДА получило 162 запроса, из которых было одобрено 112. За весь 2024 год таких запросов было 141, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.
Футболист Сапогов
Да, успакойся уже, Гриша))) У нас 100 человек у Норвегии примерно столько же))
13.11.2025
Djin Ignatov
И начало ВСЕМУ положил ГЛАВНЫЙ наш АСТМАТИК - ЛЕГКОВ !! Про которого была дана команда СВЕРХУ - МОЛЧАТЬ !!
11.11.2025
Djin Ignatov
У нас АСТМАТИКОВ больше чем во ВСЕМ МИРЕ !!!
11.11.2025