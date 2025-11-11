Видео
Допинг

11 ноября, 09:32

В РУСАДА в 2025 году получили 162 запроса на употребление запрещенных лекарств

Руслан Минаев

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о получении от спортсменов запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения.

«В октябре в РУСАДА поступило 25 запросов на оформление терапевтического использования, 16 из ранее поданных были одобрены», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

Всего с начала 2025 года РУСАДА получило 162 запроса, из которых было одобрено 112. За весь 2024 год таких запросов было 141, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.

Источник: ТАСС
  • Футболист Сапогов

    Да, успакойся уже, Гриша))) У нас 100 человек у Норвегии примерно столько же))

    13.11.2025

  • Djin Ignatov

    И начало ВСЕМУ положил ГЛАВНЫЙ наш АСТМАТИК - ЛЕГКОВ !! Про которого была дана команда СВЕРХУ - МОЛЧАТЬ !!

    11.11.2025

  • Djin Ignatov

    У нас АСТМАТИКОВ больше чем во ВСЕМ МИРЕ !!!

    11.11.2025

    РУСАДА
