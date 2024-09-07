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Допинг

Допинг

Сегодня, 13:41

В РУСАДА заявили, что найдут лабораторию для проверки допинг-проб участников Игр дружбы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что РУСАДА сумеет договориться с одной из аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораторий, чтобы там проверили пробы, которые будут взяты у участников Всемирных игр дружбы.

«Что касается допинг-тестирования Игр дружбы, то это очень интересный и очень острый вопрос, — цитирует Логинову ТАСС. — Игры дружбы должны были состояться в этом году, но затем было принято решение о переносе мероприятия. Позиция организаторов однозначная, что допинг-контроль должен быть, и если Игры состоятся, то обязательно будут отбираться пробы».

«Кто будет это делать? На данный момент вопрос прорабатывается, но регламент, который разработан под эти мероприятия, говорит о том, что все будет проходить с соблюдением антидопинговых правил. Я думаю, что мы найдем, так же как с Играми БРИКС, вариант, где проверять пробы с Игр дружбы», — добавила глава РУСАДА.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. Позднее обеспокоенность проведением Игр дружбы высказали в ВАДА, там отметили, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия РУСАДА кодексу.

Всемирные игры дружбы планируется провести летом 2025 или 2026 года в Москве и Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА

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