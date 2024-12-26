В РУСАДА заявили о досрочном выполнении плана по допинг-тестированию на 2024 год

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что Российское антидопинговое агентство выполнило годовой план по допинг-тестированию.

«Сейчас уже можно говорить, что план выполнен. Но это не означает, что больше тестирований в оставшиеся дни 2024 года мы проводить не будем. РУСАДА каждый год отбирает чуть больше проб, чем планировалось в начале года. Минфин выделяет нам денежные средства, а мы грамотно их расходуем и выполняем план, несмотря на все сложности и ограничения. Также мы проводим коммерческие тестирования за счет средств от различных организаций и федераций», — приводит слова Логиновой ТАСС.

На 2024 год РУСАДА ставило перед собой задачу собрать 11 тысяч допинг-проб.