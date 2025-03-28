Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

28 марта, 11:53

Фигуристка Валиева не подавала новую апелляцию на решение о дисквалификации

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Федеральный верховный суд Швейцарии заявил, что фигуристка Камила Валиева не подавала новую апелляцию на решение о дисквалификации на четыре года, сообщвет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Сообщаем вам, что это та же самая апелляция, которая была зарегистрирована 17 декабря 2024 года. Мы не можем ответить на вопросы, касающиеся этой апелляции, поскольку Верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о предстоящем разбирательстве», — говорится заявлении суда.

Ранее сообщилось, что адвокаты российской фигуристки сделали запрос о пересмотре решения о дисквалификации спортсменки.

Камила Валиева.«Допущено процессуальное мошенничество». Зачем адвокаты ворошат «дело Валиевой»?

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Суд также обязал спортсменку возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. Размер компенсации составил 8 тысяч швейцарских франков.

Источник: РИА Новости
5
Камила Валиева
Фигурное катание
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя