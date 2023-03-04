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Сегодня, 17:41

В ВАДА дали оценку исследованию о влиянии лекарств от астмы на спортивные результаты

Иван Торопцев
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) дало оценку исследованию о влиянии лекарств от астмы на спортивные результаты.

Немецкий тележурнал о спорте Sportschau в феврале опубликовал результаты исследования Университетской клиники Ульма (Германия), которые свидетельствуют о том, что использование противоастматических препаратов сальбутамола и формотерола может помочь спортсменам улучшить свои результаты на 2-3 процента при нагрузках длительностью от 60 до 90 минут.

«Упомянутое в статье исследование Университетской клиники Ульма финансировалось ВАДА и дополнило антидопинговые сведения о сальбутамоле. Данные, полученные в результате исследования в Ульме, были интегрированы в глобальную информацию о сальбутамоле и укрепляют позицию в поддержку действующих правил», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

Основываясь на результатах исследования, ученые из Ульма призывают еще больше снизить текущие пределы содержания сальбутамола и формотерола, чтобы добиться справедливости в спорте, однако в ВАДА пока не готовы менять существующие правила. При этом в организации отметили, что агентство регулярно проводит исследования веществ, используемых для лечения астмы, чтобы закрепить пороговые значения для этого класса препаратов.

«ВАДА также следит за международными научными и медицинскими публикациями, чтобы убедиться, что последние знания о препаратах от астмы обсуждаются с членами экспертно-консультативной группы и, при необходимости, учитываются при разработке антидопинговых правил», — добавили в агентстве.

Сальбутамол и формотерол не являются запрещенными препаратами, но ВАДА накладывает ограничения на использование этих веществ — спортсменам нельзя превышать установленный порог дозировки.

Источник: https://tass.ru/sport/17196289
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