В ВАДА не подтвердили, что Россия погасила долги по членским взносам

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало информацию о том, что Россия заплатила долги по членским взносам за 2023 и 2024 годы.

«У нас нет такой информации», — приводит слова агентства «ВсеПроспорт».

Ранее министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Россия заплатила все членские взносы в ВАДА, то есть долгов по взносам за 2023 и 2024 годы нет.

В конце декабря сообщалось, что задолженность России по членским взносам за 2024 год составляла 1 335 860 долларов, за 2023 год — 1 213 786 долларов.