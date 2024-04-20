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Олимпиада

Сегодня, 23:04

В ВАДА ответили на обвинения Антидопингового агентства США в сокрытии допинг-проб китайских пловцов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на обвинения со стороны Антидопингового агентства США (USADA) в сокрытии допинг-проб китайских пловцов.

Ранее Западные СМИ сообщили, что накануне Олимпиады-2020 в Токио при участии ВАДА была скрыта информация об обнаружении допинга в организме 23 китайских пловцов. В их крови был обнаружен триметазидин.

Исполнительный директор USADA Трэвис Тайгарт назвал действия ВАДА разрушительными для спорта и обвинил организацию в сокрытии допинг-проб.

В ВАДА назвали заявления Тайгарта возмутительными, дискредитирующими и политически мотивированными. В организации отметили, что это попытка подорвать работу ВАДА.

«Всемирное антидопинговое агентство отмечает, что дискредитирующие комментарии были высказаны без каких-либо подтверждающих доказательств вообще. Правда в этом вопросе заключается в том, что согласно всем доступным научным доказательствам и разведданным, тщательно собранным, оцененным и протестированным ведущими антидопинговыми экспертами, у WADA не было оснований оспаривать то, что источником триметазидина стало загрязнение», — сказано в заявлении ВАДА, которое приводит ТАСС.

ВАДА
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