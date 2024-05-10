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Допинг

Допинг

Сегодня, 09:49

В ВАДА ответили на сообщение Минспорта РФ о нежелании принимать взнос

Ана Горшкова
Корреспондент
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В пресс-службе Всемирноого антидопингового агентства (ВАДА) прокомментировали слова заместителя министра спорта России Андрея Федорова о том, что ВАДА не принимает от России взнос за 2023 год.

«В настоящее время WADA поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса. Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс», — заявили ТАСС в пресс-службе ВАДА.

Сумма взноса за 2023 год составляет более 1,2 миллиона долларов. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия будет выплачивать согласованную с ВАДА сумму.

Источник: ТАСС
ВАДА
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